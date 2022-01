Eccellenza, domenica riparte la caccia al Locri, rallentato dal Gallico Catona

Domenica 23 gennaio il pallone tornerà a rotolare sui campi di Eccellenza con le gare della prima giornata del girone di ritorno. La LND, inizialmente orientata a confermare il calendario previsto recuperando in seguito i turni saltati in queste settimane, ha invece optato per riscrivere le date del girone di ritorno. L’ultima giornata è adesso in programma domenica 1° maggio 2022. Previsto un solo turno infrasettimanale: mercoledì 2 marzo per la settima giornata.

Il Locri inizia la seconda metà del torneo con un ottimo margine di vantaggio sulle inseguitrici: sono ben 11 i punti di margine sulla Morrone, che ha comunque una gara da recuperare. La stessa capolista mercoledì ha recuperato il match rinviato a suo tempo in casa del Gallico Catona, pareggiando per 1-1: al vantaggio della formazione di mister Mancini firmato da Sapone, ha risposto Bonadio dal dischetto. La formazione di Iannì si assesta a metà classifica, in attesa del verdetto del Giudice Sportivo sul match di Scalea, per il quale i reggini hanno presentato ricorso.

Domenica si ripartirà con queste otto gare valide per la prima giornata di ritorno:

Bovalinese-Reggiomediterranea

CotroneiCaccuri-Città di Acri

Gallico Catona-Stilomonasterace

Isola Capo Rizzuto-Boca N. Melito

Morrone-Scalea

Paolana-Sersale

Roccella-Gioiosa Jonica

Soriano-Locri

Classifica

40 Locri

29 Morrone*

27 Paolana

26 Reggiomediterranea*

23 Sersale

22 Soriano

20 Città di Acri

19 Gioiosa Jonica

19 Gallico Catona*

18 Scalea*

17 CotroneiCaccuri

16 Isola Capo Rizzuto

16 Stilomonasterace

14 Bovalinese*

11 Boca N. Melito*

6 Roccella

*una partita in meno