Calciomercato Reggina: scambio avviato con il Siena

Possibili novità di mercato per la Reggina. Gli amaranto stanno lavorando ad uno scambio con il Siena: in Toscana dovrebbe essere girato in prestito il giovane difensore Damiano Franco , mentre in Calabria arriverebbe il centrocampista Salvatore Pezzella , via Roma. La trattativa è a buon punto secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud.

Il giovane Franco in Toscana, Pezzella in amaranto

Ultime News

