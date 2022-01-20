Serie B, gli arbitri: Camplone per Monza-Reggina

L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare della 20a giornata della Serie BKT 2021/2022:
PARMA – FROSINONE Venerdì 21/01 h. 20.30
DI MARTINO
CECCON – CIPRIANI
IV: MAGGIO
VAR: DI PAOLO
AVAR: RASPOLLINI
ALESSANDRIA-BENEVENTO h. 14.00
RAPUANO
IMPERIALE – DELLA CROCE
IV: MASTRODOMENICO
VAR: ABBATTISTA
AVAR: TOLFO
BRESCIA – TERNANA h. 14.00
DIONISI
MELI – MONDIN
IV: CREZZINI
VAR: SERRA
AVAR: SCHIRRU
COMO – CROTONE h. 14.00
PATERNA
PERETTI – CARBONE
IV: MUCERA
VAR: BANTI
AVAR: CIPRESSA
COSENZA – ASCOLI h. 14.00
MERAVIGLIA
PRETI – SECHI
IV: LUONGO
VAR: MASSIMI
AVAR: MOKHTAR
MONZA – REGGINA h. 14.00
CAMPLONE
GILLATINI – COLAROSSI
IV: GAUZOLINO
VAR: NASCA
AVAR: DI GIOIA
SPAL – PISA h. 14.00
AYROLDI
DI VUOLO – DI IORIO
IV: VIRGILIO
VAR: SACCHI
AVAR: SCARPA
PERUGIA – PORDENONE h. 16.15
MIELE G.
RANGHETTI – VIVENZI
IV: CATANOSO
VAR: PRONTERA
AVAR: MARCHI
LR VICENZA – CITTADELLA Domenica 23/01 h. 16.15
MARINI
DEL GIOVANE – BARONE
IV: ZUCCHETTI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GROSSI
LECCE – CREMONESE Domenica 23/01 h. 18.30
CHIFFI
BERTI – BERCIGLI
IV: MAROTTA
VAR: MAGGIONI
AVAR: PAGLIARDINI
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