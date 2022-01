Reggina, rinforzo in difesa: in arrivo Aya

In chiusura la trattativa per l’approdo in amaranto di Ramzi Aya, difensore della Salernitana. L’accordo sembra ormai raggiunto tra le parti, il calciatore (31 anni) in scadenza di contratto dovrebbe legarsi alla Reggina con un biennale. Aya vanta oltre 300 presenze tra i professionisti ed è stato titolare nella difesa campana nella scorsa stagione, quella della promozione in serie A. È lui il profilo individuato dalla società per rinforzare un reparto in netta difficoltà.