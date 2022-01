Monza-Reggina, i precedenti ufficiali: 24 anni fa l’ultima vittoria in Brianza

Quella in programma sabato pomeriggio alle 14 sarà la tredicesima edizione del match tra Monza e Reggina. All’U-Power Stadium, in precedenza stadio “Brianteo”, le due formazioni si sono divise la posta in palio in ben 5 occasioni, con un bilancio complessivo che in termini di vittorie sorride agli uomini di Stroppa: 4 i successi per i padroni di casa, 2 invece per gli ospiti.

La prima vittoria amaranto arriva in occasione del primo incrocio ufficiale tra le due formazioni, il 5 dicembre 1965 (Monza-Reggina 1-2, gol di Florio e Ive), mentre il secondo ed ultimo successo in trasferta risale all’1 marzo 1998, con la Reggina che riuscì a superare i brianzoli con la rete decisiva di Aloisi.

L’ultimo precedente risale invece alla scorsa stagione, il 28 novembre 2020: dopo il rigore neutralizzato dall’estremo difensore Plizzari e la buona prestazione offerta nel primo tempo dagli amaranto, i brianzoli riuscirono a sfruttare la superiorità numerica nella ripresa (Folorunsho espulso al 47′ per doppia ammonizione), trovando sugli sviluppi di un corner il goal decisivo con Dany Mota al minuto 54′.

Di seguito tutti i precedenti ufficiali tra Monza e Reggina:

1965-66 (Serie B) – 5 dicembre 1965 Monza – Reggina 1-2 (Florio, Ive)

1967-68 (Serie B) – 21 gennaio 1968 Monza – Reggina 1-0

1968-69 (Serie B) – 6 ottobre 1968 Monza – Reggina 1-1 (Causio)

1969-70 (Serie B) – 8 marzo 1970 Monza – Reggina 2-0

1970-71 (Serie B) – 15 novembre 1970 Monza – Reggina 0-0

1971-72 (Serie B) – 28 novembre 1971 Monza – Reggina 0-0

1972-73 (Serie B) – 19 novembre 1972 Monza – Reggina 0-0

1988-89 (Serie B) – 5 marzo 1989 Monza – Reggina 2-2 (Sasso, Attrice (R), Ganz, Casiraghi (M))

1989-90 (Serie B) – 4 febbraio 1990 Monza – Reggina 1-0

1997-98 (Serie B) – 1 marzo 1998 Monza – Reggina 0-1 (Aloisi)

1998-99 (Serie B) – 7 febbraio 1999 Monza – Reggina 1-1 (Firmani)

2020-2021 (Serie B) – 28 novembre 2020 Monza-Reggina 1-0 (Dany Mota)

SANTO ROMEO