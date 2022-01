Serie B, gli squalificati: Bianchi salta Monza-Reggina

Ultime News

Anche in difesa la Reggina cercherà di sistema il proprio organico. L’obiettivo è quello di andare ad acquistare un giovane ed un esperto, ma la condizione essenziale per portare a compimento le trattative è la cessione...

Reggina

La Reggina continua a cercare almeno un esterno offensivo per rinforzare la propria rosa. Non è da escludere che alla fine possano essere due i profili che arriveranno, uno under e uno over. Secondo quanto riporta la Gazzetta...