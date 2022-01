Calciomercato Reggina: a caccia di esterni offensivi, i tre nomi in lista

La Reggina continua a cercare almeno un esterno offensivo per rinforzare la propria rosa. Non è da escludere che alla fine possano essere due i profili che arriveranno, uno under e uno over. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud questa mattina, sarebbero tre i nomi in agenda. Il favorito, al momento resta “Cristiano Lomabrdi (26) della Lazio. Gli amaranto hanno richiesto il prestito secco fino al termine della stagione, trovando ampia disponibilità nel club biancoceleste”. Pista difficile, invece, quella relativa “ad Emanuele Cicerelli (27), jolly offensivo del Frosinone. È una ipotesi complessa da concretizzare, Cicerelli, infatti, in questa stagione è stato ampiamente impiegato da Grosso, arrivando a collezionare già 15 presenze (quasi sempre da subentrato)”. Terzo profilo “Tomasz Kupisz (32), polacco in uscita dal Pordenone, già cercato dalla Reggina nelle sessioni estive 2020 e 2021, con corteggiamenti mai andati in porto. Dei tre nomi – scrive Gazzetta del Sud – quello che sembra avere più chance di indossare l’amaranto rimane Lombardi, visto il dialogo avanzato con la Lazio: la Reggina potrebbe anche tentare l’affondo in queste ore per chiudere entro la gara di Monza”.

fonte: gazzetta del sud