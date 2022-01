Calciomercato Reggina, in difesa si cambia: due uscite, obiettivo Avlonitis

Anche in difesa la Reggina cercherà di sistema il proprio organico. L’obiettivo è quello di andare ad acquistare un giovane ed un esperto, ma la condizione essenziale per portare a compimento le trattative è la cessione di almeno due elementi. Dovrebbero lasciare l’amaranto Bruno Amione e Vasco Regini (su cui c’è l’interesse di alcune squadre di serie C. L’edizione odierna della Gazzetta del Sud riporta il nome dell’obiettivo principale degli amaranto per rinforzare la difesa: “si tratta di Anastasios Avlonitis (32) difensore greco in uscita dall’Ascoli, squadra con cui ha collezionato ventisei presenze nelle ultime due stagioni”.

fonte: Gazzetta del Sud