Reggina, Taibi: “Mai millantato la A. Lavoro con budget stabilito da società”

Lunga ed interessante intervista rilasciata dal direttore sportivo Massimo Taibi alla Gazzetta del Sud. Numerosi i temi trattati dal dirigente amaranto, dal periodo nero della squadra al mercato e ai possibili investimenti. Queste alcune dichiarazioni di Taibi alla Gazzetta del Sud:

Le critiche – “Come sempre mi assumo le responsabilità. Però – ha detto il direttore sportivo della Reggina – ci tengo a sottolineare alcuni aspetti fondamentali: non ho mai millantato la serie A, piuttosto ho dichiarato che avremmo dovuto guadagnarci la salvezza. L’ho detto dopo l’ottima partenza, quando alcuni parlavano di promozione, voglio ribadirlo anche adesso. Sono sempre convinto che alla lunga vengano fuori i “budget” delle società, funziona sempre così, al netto di qualche possibile sorpresa. Noi non abbiamo investito quanto le squadre che attualmente si trovano nei primi posti”.

Il mercato – “Voglio essere chiaro e coerente come sempre: non ci si deve aspettare grandi colpi. Come ha detto giustamente il presidente i tempi sono cambiati, non è più possibile sostenere determinare spese. Dobbiamo ottimizzare, inserendo in squadra calciatori giovani, freschi, che ci diano brio. E poi dobbiamo sfoltire, che è la cosa più complessa”

Le strategie – “Non sono cambiate, io ho sempre lavorato e continuerò a farlo rispettando indicazioni e budget della società”.

fonte: Gazzetta del Sud