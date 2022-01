Promozione B, i recuperi: Archi piegato dalla Gioiese, gara sospesa a Bagnara

Tre recuperi in programma nel Girone B di Promozione, con la Gioiese che nel finale trova la doppietta di Rechichi passando per 2-0 in casa dell’Archi; la compagine di mister Nocera si riprende così i tre punti persi a tavolino a causa della sconfitta sancita dal Giudice Sportivo contro il Caraffa, a causa della posizione errata di un calciatore viola. Sorride anche il Vallata del Torbido: un gol di Mana allo scadere del primo tempo regala i tre punti alla formazione di Silvano contro il Melicucco. Dura solo un tempo Bagnarese-San Gaetano: ospiti avanti con Mallamaci ma in 120″ i tirrenici ribaltano tutto con Succes e Dario Cotroneo. Poi un infortunio al direttore di gara costringe lo stesso a sospendere il match all’intervallo.

Di seguito la classifica aggiornata.

Classifica

35 Brancaleone

34 Gioiese

34 Sporting CZ Lido

29 Capo Vaticano

29 Caraffa

26 San Giorgio

21 Cinquefrondese

17 Archi

17 Ravagnese

15 Borgo Grecanico

15 Africo

15 Vallata del Torbido

14 San Gaetano Catanoso*

13 Bagnarese*

12 Melicucco

3 Rombiolese

*una partita in meno