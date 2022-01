Il punto sulla Serie B: poker Ascoli, il Frosinone rimonta il Pisa, Reggina in crisi

Dopo la sosta torna la Serie B, si sono giocate 7 partite su 10, vengono rinviate per troppi casi di COVID tra Cittadella e Cosenza, Parma e Crotone e Vicenza e Alessandria. Apre la giornata la partita tra Ascoli e Ternana, con i bianconeri che infliggono una pesante sconfitta agli umbri: decisiva la doppietta di Maistro. Continua la crisi che colpisce la Reggina, gli amaranto raccolgono la quinta sconfitta casalinga, a trionfare è stato il Brescia, con due reti siglate da Ayè nella prima frazione di gioco. Ottiene la quarta vittoria consecutiva la Cremonese, i grigiorossi si sono imposti per 2-0 contro il Como, vittoria importante per la squadra di mister Pecchia che si prende il quarto posto in classifica, a -2 dal Brescia. Rimonta del Frosinone contro il Pisa capolista, la squadra toscana, dopo esser andata in vantaggio nei primi 45’, viene rimontata dai ciociari grazie ad una doppietta di Alessio Zerbin. Pareggiano SPAL e Benevento, con i ferraresi che riacciuffano le streghe negli ultimi minuti di gioco grazie ad una rete di Jacopo Da Riva. Si impone di misura, grazie ad una rete di Gargiulo, il Lecce contro il Pordenone, i ramarri perdono la tredicesima partita stagionale (ne ha perse di più solo il Vicenza, 14). Chiude la giornata il rocambolesco pareggio tra Monza e Perugia, i brianzoli andati inizialmente in vantaggio nel primo tempo si fanno rimontare nel giro di 11 minuti, a evitare la disfatta biancorossa ci pensa Patrick Ciurria al 95’, alla sua seconda marcatura stagionale.

