Serie B 19^ giornata: risultati e classifica aggiornata

** due gare in meno

*una gara in meno

Si chiude il girone d’andata di serie B. Nelle gare della domenica, pareggio in extremis del Monza contro il Perugia, il Lecce vince a Pordenone mentre Spal e Benevento terminano in parità. Tre le partite rinviate. Questi i risultati e la classifica aggiornata:

