Uno dei dati più esplicativi della crisi della Reggina è quello relativo ai gol realizzati. La squadra di Toscano, infatti, ha segnato due sole reti nelle ultime sei gare (contro l’Ascoli in casa e a Como). Con sedici gol totali è al penultimo posto nella graduatoria di serie B davanti a Pordenone, Vicenza e Cosenza che però hanno una gara in meno. Galabinov non segna dal match di Perugia, datato 28 ottobre 2021.

Galabinov non segna dal match di Perugia, datato 28 ottobre 2021.

Reggina, due gol in sei gare: emergenza totale in attacco

Ultime News

Reggina Serie B 19^ giornata: risultati e classifica aggiornata 16/01/2022 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Si chiude il girone d’andata di serie B. Nelle gare della domenica, pareggio in extremis del Monza contro il Perugia, il Lecce vince a Pordenone mentre Spal e Benevento terminano in parità. Tre le partite rinviate. Questi i...

Reggina Reggina, piove sul bagnato: assenza pesante a Monza 16/01/2022 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Problemi su problemi per la Reggina. Non bastasse la precaria condizione in classifica e la serie di sconfitte consecutive, oltre l’ emergenza Covid che ha colpito gli amaranto nelle scorse settimane. Ad aggravare la...

Reggina Reggina, due gol in sei gare: emergenza totale in attacco 16/01/2022 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Uno dei dati più esplicativi della crisi della Reggina è quello relativo ai gol realizzati. La squadra di Toscano, infatti, ha segnato due sole reti nelle ultime sei gare (contro l’Ascoli in casa e a Como). Con sedici gol...