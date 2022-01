Reggina, Micai: “Bisogna ritrovare equilibri difensivi”

Il migliore in campo per la Reggina nella sconfitta interna contro il Brescia è Alessandro Micai. Il portiere ritrova una maglia da titolare dopo tre mese dall’espulsione di Pisa. “Sono contento di essere tornato in campo e della prestazione. Avevo molte perplessità perchè venivo da un lungo periodo di inattività e dal Covid che mi ha costretto a casa per due settimane. Non mi nascondo dietro al dito, in difesa dobbiamo ritrovare gli equilibri. È più difficile ritrovarla che perderla, questo avviene solo con le vittorie e le prestazioni che in questo momento faticano ad arrivare” ha detto Micai in sala stampa