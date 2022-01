Quinta sconfitta interna consecutiva per la Reggina. Anche il Brescia espugna il Granillo grazie alla doppietta di Ayè, nel primo tempo. Goleada lombarda evitata solamente da una prestazione super di Micai, tornato titolare ed autore di almeno tre interventi prodigiosi che sopperiscono alle disattenzioni difensive. Poco o nulla, invece, di marca amaranto: un tentativo fuori misura di Galabinov, che spreca l’ottimo assist di Ricci nel primo tempo subito prima del raddoppio. Nella ripresa, con i cambi, Toscano scuote un poco la squadra, ci provano sia Bellomo che Cortinovis ma senza fortuna. Per la Reggina continua il periodo nero: la vittoria manca dal 5 novembre a Cosenza.

Reggina, la musica non cambia: il Brescia passa al Granillo

