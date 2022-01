Reggina-Brescia, le pagelle di Rnp: Micai para il possibile

Toscano 5,5 Cerca di trarre il massimo da una situazione complicata, la Reggina paga la condizione fisica deficitaria e le disattenzioni difensive. Gli amaranto dovranno fare di più per raggiungere la salvezza.

Rivas 5,5 Non regala spunti importanti. Bellomo 6,5 Scuote la squadra, ci mette qualità e sfiora la rete che avrebbe potuto riaprire il discorso.

Ricci 5,5 Confezione la migliore palla gol per amaranto con l’assist per Galabinov, nel secondo tempo scompare.

Bianchi 5 Meno interdizione del solito. Hetemaj 5,5 Lento nell’impostazione, meglio in fase di “rottura”.

Crisetig 5 Non si accende mai, troppo scolastico.

Di Chiara 6 Spinge quando il fisico lo sorregge, buona palla per Rivas, nella ripresa il fisico non lo aiuta.

Regini 4 Lascia il buco nel quale si infila l’attaccante bresciano per sbloccare il match. A volte spegne l’interruttore.

Lakicevic 4,5 Timido in fase offensiva, sul raddoppio di Ayè resta a guardare. Adjapong 6 Si propone poco, in difesa sbarra la strada a Tramoni

Micai 7 (il migliore) Nulla può sulle reti subite, ma si esibisce in alcuni interventi strepitosi cercando di tenere a galla i suoi. Ritrovato.

Ancora una sconfitta interna per la Reggina che al Granillo non vince più. Queste le pagelle degli amaranto:

