Reggina-Brescia, le formazioni ufficiali della gara

Dopo quasi un mese la Reggina ritrova il campo da gioco, ricevendo al “Granillo” il Brescia per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B. Segui Reggina-Brescia live su RNP dalle ore 14. * Per aggiornare il...

Queste le formazioni ufficiali scelte dai tecnici di Reggina e Brescia per la gara del Granillo: Reggina (4-2-3-1): Micai; Lakicevic, Stavropoulos, Regini, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Ricci, Cortinovis, RIvas; Galabinov. A...

Il campionato cadetto riparte dopo la decisione della Lega Serie B di rinviare i due turni in programma il 26 e il 29 dicembre. Alle 14, per la diciannovesima giornata di serie B, si affrontano Reggina e Brescia. Uomini di...

Sono tantissime le incognite che accompagnano la gara della Reggina contro il Brescia. La squadra amaranto è reduce da tre settimane di grande difficoltà con l’emergenza Covid e molti calciatori che hanno fatto ritorno in...

Il Brescia in trasferta è la squadra con il ruolino di marcia migliore della B. Domani al Granillo il tecnico Inzaghi potrà contare sull’organico quasi al completo, eccezion fatta per alcuni calciatori come Chancellor e...