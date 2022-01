Sconfitta interna della Reggina contro il Brescia. Questo il tabellino della gara valida per la 19esima giornata di Serie B:

Reggina Reggina, Micai: “Bisogna ritrovare equilibri difensivi” 15/01/2022 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Il migliore in campo per la Reggina nella sconfitta interna contro il Brescia è Alessandro Micai. Il portiere ritrova una maglia da titolare dopo tre mese dall’espulsione di Pisa. “Sono contento di essere tornato in...

Reggina Top&Flop Reggina-Brescia: Ayè incontenibile, Micai salva il salvabile 15/01/2022 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Termina 0-2 il match del “Granillo”: il Brescia batte la Reggina grazie alla doppietta di Aye. Di seguito, i Top&Flop del match secondo RNP: TOP Micai – Buona la prestazione del portiere amaranto che ritrova la...

Reggina Reggina-Brescia 0-2: il tabellino del match 15/01/2022 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Sconfitta interna della Reggina contro il Brescia. Questo il tabellino della gara valida per la 19esima giornata di Serie B: REGGINA-BRESCIA 0-2 Marcatori: 16′, 30′ Ayè (B). Reggina (4-2-3-1): Micai; Lakicevic...