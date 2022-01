Dopo quasi un mese la Reggina ritrova il campo da gioco, ricevendo al “Granillo” il Brescia per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B. Segui Reggina-Brescia live su RNP dalle ore 14.

* Per aggiornare il LIVE di REGGINA-BRESCIA*

<—CLICCA SUL PALLONE, OPPURE

DA PC: Premi F5 o ricarica la pagina

DA MOBILE: Clicca QUI o ricarica la pagina

REGGINA-BRESCIA 0-2 – FINALE

16′ Aye, 29′ Aye

Finale al “Granillo”: la doppietta di Aye nel primo tempo sancisce l’ennesima sconfitta della Reggina tra le mura amiche; gli amaranto nella ripresa hanno provato cercato una reazione alquanto sterile.

90’+3, ammonizione per Tramoni che commette un fallo inutile su Adjapong.

90’+2, pallone regalato in area di rigore a Sabelli che cerca di servire a porta vuota Bertagnoli, interviene Adjapong che salva sulla linea.

86′, anche Hetemaj si aggiunge ai tanti già annotati dal direttore di gara sul suo taccuino: giallo per il finlandese.

80′, ultimo cambio nel Brescia: dentro Andreoli per Van De Looi.

75′, Micai compie un altro grande intervento negando il gol a Tramoni scappato via sulla sinistra, la successiva ribattuta in rete viene resa nulla da una posizione di fuorigioco.

70′, altra doppia sostituzione operata da Inzaghi: in campo Tramoni e Sabelli per Aye e Karacic.

69′, altro giallo ricevuto dagli amaranto: ammonito Regini.

68′, ultimo cambio per Toscano che inserisce Montalto per Cortinovis.

67′, altra chance per gli amaranto che continuano a premere: traversone di Di Chiara smorzato da un avversario, Bellomo tenta una mezza rovesciata dal limite, bloccata da Joronen.

64′, doppio pallone messo in area da parte di Bellomo in pochi secondi: sul primo Cortinovis prolunga per Galabinov che stoppa spalle alla porta ma un difensore allontana la sfera; sul secondo diretto sul palo lontano, Hetemaj non può arrivarci per pochissimo.

63′, doppio cambio nel Brescia: Bertagnoli e Huard prendono il posto di Leris e Pajac.

58′, Pajac sgomita nei confronti di Ricci e anche lui riceve il cartellino giallo.

57′, Cortinovis ad un passo dal gol! Ricci pesca profondo Bellomo che serve indietro per il fantasista scuola Atalanta, l’impatto di prima intenzione con il pallone non è dei migliori, la sfera termina alta sopra la traversa.

55′, Toscano inserisce Hetemaj al posto di Bianchi, quarta sostituzione per gli amaranto, mentre Inzaghi non ha ancora operato cambi.

52′, insidioso colpo di testa di Leris che termina alto sopra la traversa, altro brivido per Micai.

51′, punita la trattenuta di Crisetig: anche lui finisce sul taccuino dell’arbitro.

46′, doppio cambio nell’intervallo operato da Toscano: dentro Adjapong e Bellomo per Lakicevic e Rivas.

Comincia il secondo tempo al “Granillo”, amaranto a caccia di una disperata rimonta.

INTERVALLO

45’+2, si chiude la prima frazione con gli ospiti a condurre grazie alla doppietta di Aye, mentre gli amaranto hanno fatto una grande fatica a reagire.

40′, Reggina molto vicina ancora una volta a riaprire la partita! Scende Di Chiara a sinistra e va al cross, irrompe Rivas che decolla e stacca, mandando la sfera a pochi centimetri dal palo. Cenni di risveglio nel finale di primo tempo.

33′, tocca ancora a Micai metterci una pezza, evitando la terza rete del Brescia sul tiro da breve distanza di Leris e alzando il pallone oltre la traversa.

29′, Brescia senza pietà: ribaltamento di fronte rapido, Aye dal vertice dell’area prova un tiro a giro che piazza il pallone all’incrocio dei pali. Reggina sotto di due reti dopo mezz’ora…

28′, cenni di reazione da parte della Reggina, vicina al gol del pari! Ricci lavora un buon pallone a destra, va al traversone e Galabinov di testa sfiora il palo.

24′, altra ammonizione tra gli amaranto: giallo per Di Chiara, colpevole di simulazione a detta del direttore di gara, decisione che lascia però più di un dubbio.

23′, mister Toscano è costretto ad effettuare il primo cambio inserendo Loiacono al posto di Stavropoulos, costretto a lasciare il campo per un guaio muscolare.

16′, il Brescia trova il vantaggio prendendo in contropiede la retroguardia amaranto: Aye parte in posizione regolare sulla verticale del compagno, arriva a tu per tu con Micai e lo batte, portando avanti i suoi.

15′, altro intervento ai limiti del “miracolo” da parte di Micai: Jagiello sottomisura in girata trova un intervento con il piede del portiere amaranto.

12′, torna subito in parità il conto delle ammonizioni: giallo per Bianchi, che diffidato, salterà la prossima partita.

11′, il signor Santoro estrae il primo cartellino giallo del match: punito Bisoli per un duro intervento su Bianchi.

9′, prima emozione del match in favore della formazione di Inzaghi, la girata di prima intenzione e da distanza ravvicinata di Bisoli trova la risposta reattiva e perfetta di Micai che concede solo un angolo.

Calcio d’inizio al “Granillo”: comincia Reggina-Brescia!

Formazioni ufficiali

Reggina (4-2-3-1): Micai; Lakicevic, Stavropoulos, Regini, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Ricci, Cortinovis, Rivas; Galabinov. A disposizione: Turati, Adjapong, Amione, Giraudo, Loiacono, Bellomo, Ejjaki, Hetemaj, Gavioli, Laribi, Montalto, Tumminello. Allenatore: Domenico Toscano

Brescia (4-3-3): Joronen; Cistana, Pajac, Mangraviti, Karacic; Jagiello, Van de Looi, Bisoli; Leris, Moreo, Aye. A disposizione: Perilli, Prandini, Sabelli, Ndoj, Palacio, Bajic, Huard, Bertagnoli, Tramoni, Andreoli, Papetti. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Alberto Santoro di di Messina. Assistenti: Emanuele Prenna di Molfetta e Domenico Fontemurato di Roma 2. IV ufficiale: Mattia Ubaldi di Roma 1. VAR: Ivano Pezzuto di Lecce. AVAR: Valerio Colarossi di Roma.