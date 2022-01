Reggina-Brescia, Toscano: “La squadra ha dato tutto, passare dal divano al campo non è stato facile”

Il tecnico amaranto Domenico Toscano è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita persa per 0-2 contro il Brescia. Queste le sue dichiarazioni:

PRESTAZIONE – La squadra ha dato tutto cercando di rimanere in partita anche nella ripresa. Non credo sia mancata cattiveria, nella ripresa la squadra è entrata meglio in campo, provando con la testa ad arrivare dove le gambe non arrivavano. La partita di Como non poteva risolvere i problemi, dobbiamo crescere tutti insieme.

CONDIZIONE FISICA – “Da tre settimane questi ragazzi non si allenavano insieme. Passare dal divano al campo non è facile. Già dall’inizio, affrontando una squadra di grande livello, si è visto che il Brescia aveva un’altra gamba. Quando la gamba non c’è, gli altri trovano letture a cui tu non arrivi”.

PROSSIMA SFIDA – Archiviamo questa sconfitta e pensiamo alla trasferta di Monza. Dobbiamo ricompattarci e allenarci tutti insieme, cosi la squadra sono fiducioso possa crescere e far bene a Monza. A me importava che oggi i ragazzi dessero tutto e l’hanno fatto, contro una grande squadra.

INFORTUNI – Lakicevic, Rivas e Stavropolous sono usciti per problemini fisici. Il difensore forse ha qualcosa di più importante, mentre gli altri due non dovrebbero avere nulla di preoccupante”

SANTO ROMEO