Top&Flop Reggina-Brescia: Ayè incontenibile, Micai salva il salvabile

Termina 0-2 il match del “Granillo”: il Brescia batte la Reggina grazie alla doppietta di Aye.

Di seguito, i Top&Flop del match secondo RNP:

TOP

Micai – Buona la prestazione del portiere amaranto che ritrova la titolaritá dopo ben 13 partite. Incolpevole sul primo goal, idem in occasione della prodezza che vale la doppietta personale per Florian Ayé: due gol al passivo, nessuna responsabilità per Micai, che nel primo tempo evita un passivo peggiore con due ottimi interventi prima su Bisoli e poi su Jagiello.

Ayé – Protagonista assoluto del match. Alla prima da titolare quest’anno, l’attaccante francese ipoteca la vittoria del Brescia già nel primo tempo con una doppietta. Primo goal da grande opportunista, mentre il tiro a giro all’incrocio che vale lo 0-2 è un vero e proprio gioiello sulla quale Micai non può nulla.

FLOP

Galabinov – Sbaglia tutto quello che c’è da sbagliare, inconsistente e mai realmente in partita. Continua l’involuzione dell’attaccante bulgaro, ormai lontano parente del Galabinov versione “macchina da goal” della prima parte di stagione.

Regini – Ha l’arduo compito di sostituire lo squalificato Cionek, ma in realtà è come se non ci fosse. Dalle sue parti arrivano i maggiori pericoli: viene sorpreso alle spalle da Ayè sul primo gol, quasi sempre in ritardo nelle chiusure e nel finale perde un pallone sanguinoso che per poco non causa la terza rete degli ospiti. Insufficienza senza sé e senza ma.

SANTO ROMEO