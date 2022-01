Reggina, Toscano: “Allenatore non ha bacchetta magica, i giocatori si”.

Il tecnico della Reggina Domenico Toscano, durante la conferenza stampa prima della gara di domani contro il Brescia ha anche parlato della situazione di classifica degli amaranto e dalla crisi dell’ultimo mese.

“Da reggino e da allenatore della Reggina augurarmi che la mia squadra possa fare la B anche il prossimo anno è la cosa più importante, poi quello che succederà dobbiamo saperlo costruire partita dopo partita, settimana dopo settimana, perché se dimentichiamo quello che è successo nello scorso mese pensiamo di aver risolto tutti i problemi. Gli allenatori non hanno la bacchetta magica, i calciatori si. L’allenatore può dirgli come usarla, sto cercando di far capire ai ragazzi che ancora dobbiamo uscire dal momento di difficoltà, ci sono stati segnali importanti a Como, da quelli bisogna ripartire” ha dichiarato Toscano in conferenza stampa.