Reggina-Brescia, la probabile formazione lombarda: tridente con Moreo

Il Brescia in trasferta è la squadra con il ruolino di marcia migliore della B. Domani al Granillo il tecnico Inzaghi potrà contare sull’organico quasi al completo, eccezion fatta per alcuni calciatori come Chancellor e Cavion non convocati e destinati alla partenza. Nel tridente d’attacco dovrebbe giocare Moreo centrale affiancato da Tramoni e Laris. Probabile il debutto di Sabelli dal primo minuto.

PROBABILE FORMAZIONE BRESCIA (4-3-3): Joronen; Sabelli, Cistana, Mangraviti, Pajac; Van de Looi, Bisoli, Bertagnoli; Leris, Tramoni, Moreo. All.: Inzaghi