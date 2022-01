Reggina-Brescia, la probabile formazione amaranto: tanti dubbi, scalpita Ricci

Sono tantissime le incognite che accompagnano la gara della Reggina contro il Brescia. La squadra amaranto è reduce da tre settimane di grande difficoltà con l’emergenza Covid e molti calciatori che hanno fatto ritorno in campo solo qualche giorno fa. La condizione fisica sarà precarie e le scelte di Toscano potrebbero essere dettate esclusivamente da questo fattore. Dovrebbe essere confermato il 4-2-3-1, in difesa Regini e Loiacono in ballottaggio per sostituire lo squalificato Cionek. A centrocampo ballottaggi tra Bianchi ed Hetemaj e tra Ricci e Bellomo. In avanti potrebbe giocare Montalto.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (4-2-3-1): Turati; Lakicevic, Regini, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Ricci, Cortinovis, Rivas; Montalto. All. Toscano