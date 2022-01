Pre Reggina-Brescia, Toscano: “Ci vorrà un cuore grandissimo”.

Domani la Reggina riprende il suo cammino in campionato affrontando il Brescia al Granillo per l’ultimo turno del girone d’andata. Nella conferenza stampa pre-partita, il tecnico Domenico Toscano ha affrontato diversi argomenti. Queste le sue dichiarazioni:

La condizione – “Lo spirito deve essere alto, non può essere altrimenti. Normale che è una situazione particolare, siamo stati pesantemente colpiti dal Covid. C’è gente che è arrivata ieri sera, altri due giorni fa. Dobbiamo avere voglia di tornare in campo e continuare sulla strada intrapresa a Como, sarà una partita dove ci vuole tanta testa e tanto cuore. Allenare una squadra con soli nove calciatori e ritrovarti ad avere tutti a disposizione dopo tre settimane di “divano” non è facile. Ma i ragazzi sono concentrati ed hanno voglia di fare la prestazione.La squadra sta bene adesso dal punto di vista sanitario, bisogna vedere in che stato fisico saremo domani. Se scenderemo in campo con testa e determinazione giusta, potremmo sopperire a queste difficoltà”.

L’emergenza – “Dobbiamo essere realisti, capire la nostra situazione, cosa abbiamo passato nelle ultime tre settimane e la squadra che andiamo ad affrontare. Ci vorrà un cuore grandissimo per sopperire a questa situazione che abbiamo affrontato, se così sarà riusciremo a limitare le difficoltà che abbiamo avuto”.

Il Brescia – “Non lo scopro io è una squadra costruita per vittoria diretta del campionato. Partita difficile, ma dipenderà da noi e dall’approccio”.

Modulo – “Non ho mai creduto ai sistemi di gioco ma a come interpreti i principi che vuoi attuare in campo che determinano un sistema di gioco non più statico ma dinamico. Affrontiamo squadra importante e dobbiamo arrivare con la testa giusta, non dimentichiamoci l’ultimo mese della squadra”.

Giraudo e Faty – “Sono sincero, dobbiamo riunirci con staff medico e tecnico per capire quale sono i 23 calciatori che possono darti qualcosa in più”.