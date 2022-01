Reggina, riecco Faty: il francese torna in lista e sarà disponibile per sabato

Prende il posto in lista di Liotti e sarà già disponibile per la partita di sabato tra Reggina e Brescia

Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud, la Reggina dovrebbe inserire nella lista per Lega anche il nome di Ricardo Faty. Il centrocampista francese prenderebbe il posto di Liotti, ceduto al Cosenza in prestito. Faty, 35 anni, sarà già disponibile per la partita di sabato contro il Brescia al Granillo.