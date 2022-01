Reggina, Toscano: “Nelle difficoltà si può crescere”

Nel corso dello speciale della trasmissione Vai Reggina su Reggina TV, edizione speciale per celebrare il compleanno amaranto, il tecnico Domenico Toscano ha parlato della situazione relativa all’emergenza Covid e alla gara di sabato contro il Brescia. “È una situazione un po’ anomala, soprattutto per noi e qualche altra squadra. Dobbiamo arrivare con la testa giusta, affrontiamo una squadra che lotterà per vincere il campionato fino alla fine. Non so se avrò il gruppo al completo, però anche nelle difficoltà si può crescere” ha dichiarato il tecnico della Reggina.