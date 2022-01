Reggina, il dg Iiriti: “Situazione economica del club non è tragica”

Lunga intervista della Gazzetta del Sud al direttore generale della Reggina Vincenzo Iiriti. Tra gli argomenti affrontati anche quello relativo alla situazione economica del club e ad una possibile cessione della società. Queste le dichiarazioni del Dg:

Le finanze – “Come tutte le società, non solo quelle sportive, in un periodo segnato dall’emergenza sanitaria ci sono delle situazioni che in questo momento si stanno sistemando e lo stiamo facendo con ottimi risultati. La situazione non è tragica come qualcuno vuole descriverla”.

Il futuro di Gallo e Iiriti – “Fosse per me resterei a vita… Penso che resteremo a lungo alla Reggina”.

fonte: gazzetta del sud