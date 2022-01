Reggina-Brescia: le informazioni per i tagliandi omaggio

In vista della gara casalinga contro il Brescia del 15 gennaio, Reggina 1914 comunica che le richieste di tagliandi omaggio riservati ai possessori di tessera Aia-Coni-Figc, ai diversamente abili ed alle associazioni di supporto a persone in difficoltà, restano quelle già accolte lo scorso dicembre.

Le suddette richieste, fatte in occasione della gara non disputatasi, non dovranno pertanto essere nuovamente inviate.