Reggina-Brescia: chiusa la curva Nord. Le novità per i tifosi

Riceviamo e pubblichiamo – “A seguito delle recenti disposizioni della Lega B, riguardanti le normative anti-Covid , in occasione di Reggina-Brescia la capienza dello stadio Granillo è stata limitata a 5.000 spettatori, con chiusura del settore ospiti. Per tale motivo, il settore Curva Nord sabato 15 gennaio rimarrà chiuso. I tifosi che già si trovano in possesso del tagliando valido per il suddetto settore (biglietto o mini-abbonamento) potranno prendere posto in Gradinata Est. Affinché il cambio di settore sia possibile, bisognerà recarsi, solo ed esclusivamente, alla biglietteria sita presso il Largo Botteghelle (Pala Botteghelle), esibendo il tagliando in questione ed un documento d’identità.

Orari punto vendita Largo Botteghelle: mercoledì 12 gennaio e giovedì 13 gennaio dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30, venerdì 14 gennaio dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, sabato 15 gennaio dalle 8:30 alle 14:00.