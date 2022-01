Ex Reggina, Forgione torna in C: è un nuovo calciatore del Teramo

L'ex amaranto, nato a Reggio, torna in C firmando per il Teramo

Grande soddisfazione per Cosimo Forgione. Il calciatore reggino torna tra i professionisti, da ieri è ufficialmente un nuovo calciatore del Teramo. Il centrocampista ha indossato la maglia amaranto, quella della sua città per venti volte, in D e C . Per lui in carriera quasi 300 presenze. Questa la nota stampa ufficiale del Teramo:

La S.S. Teramo Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Cosimo Forgione.

Prossimo ai trent’anni, originario di Reggio Calabria, proviene dall’Atletico Terme Fiuggi (Serie D), team con il quale ha prodotto 66 presenze e 10 reti in due stagioni e mezzo da protagonista. In precedenza ha vestito le maglie di Castrovillari, Tuttocuoio, Potenza, Reggina, Marsala,Hinterreggio (nel 2014/15 la sua annata più prolifica con 9 realizzazioni) e Campobasso, timbrando complessivamente 299 presenze con l’aggiunta di 39 marcature.

«Avevo altre opportunità con club di vertice in D – le sue prime parole – ma il mio obiettivo era quello di tornare in quella Serie C persa per via di scelte personali. Quando si è palesata la possibilità Teramo, infatti, non ho esitato ad accettare con entusiasmo ed un pizzico di emozione, ritrovando quel professionismo perso anni fa a Campobasso e Reggio. Ora devo provare a sfruttare al meglio questa chance, ma sono dell’idea che è sempre il collettivo a fare la differenza. A Reggio Calabria, in particolare, sono cresciuto calcisticamente nelle Giovanili amaranto sotto la gestione Foti, fino al debutto in prima squadra. Tatticamente sono sempre stato impiegato come mezzala, le mie caratteristiche fondamentali sono quelle di riconquista della palla ed inserimento in zona gol, giocando semplice con il fine di fornire equilibrio alla mediana. Il mio obiettivo è quello di mantenere la categoria, mettendomi a totale disposizione dello staff tecnico: posso assicurare che sto vedendo un gruppo vivo e che si applica con grande intensità negli allenamenti».

Forgione si è già aggregato al gruppo biancorosso da qualche giorno, facendo la conoscenza di staff e nuovi compagni di squadra.