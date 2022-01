Mercato serie B: il Pisa vuole Folorunsho, Dalle Mura al Pordenone

Novità importanti nel calciomercato di serie B, alcune delle quali riguardano indirettamente anche la Reggina. Il Pordenone ha ufficializzato l’arrivo in prestito dalla Fiorentina di Christian Dalle Mura, giovane difensore con un trascorso recente in amaranto. Il Pisa capolista, invece, è piombato su Michael Folorunsho, in uscita dallo stesso Pordenone. I toscani fanno sul serio, con la Reggina che resta alla finestra.