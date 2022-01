Eccellenza, giocate tre gare della 15^ giornata: risultati e classifica

Ben cinque partite dell’ultima giornata di andata in Eccellenza rinviate a causa di vari focolai di Covid-19, i recuperi sono per il momento fissati in data 16 gennaio mentre i turni del 9 e proprio del 16 sono stati rinviati per intero.

Questi i risultati delle tre gare giocate:

CotroneiCaccuri-Isola Capo Rizzuto 2-3

Paolana-Gioiosa Jonica 1-1

Roccella-Scalea 0-4

Classifica

39 Locri*

29 Morrone*

27 Paolana

26 Reggiomediterranea*

23 Sersale*

19 Gioiosa Jonica

19 Soriano*

18 Gallico Catona**

18 Scalea*

17 CotroneiCaccuri

17 Città di Acri*

16 Isola Capo Rizzuto

16 Stilomonasterace*

14 Bovalinese*

11 Boca N. Melito*

6 Roccella

*una partita in meno

**due partite in meno