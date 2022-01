Serie B, emergenza Covid: a rischio la ripresa del campionato

È una serie B pesantemente condizionata dall’emergenza Covid. Quasi tutte le compagini della cadetteria, infatti, sono alle prese con numerosi casi di positività che mette a serio rischio la ripresa del campionato, prevista ufficialmente per il weekend del 14 e 15 gennaio prossimo. La Ternana ha comunicato che “a seguito dei controlli effettuati nel periodo delle festività, 17 membri del gruppo squadra (di cui 13 calciatori), sono risultati positivi al virus Covid 19”. Il Crotone nei giorni scorsi ha annunciato 11 casi positivi, Cremonese e Benevento 5, mentre nell’Ascoli sono sei i casi riscontrati nelle ultime ore. Como, Frosinone, Monza e Spal nelle precedenti settimane erano state colpite pesantemente, tanto da far decidere la sospensione del campionato. Nella Reggina il totale dei componenti del gruppo squadra positivi è di venti unità. Nei prossimi giorni la Lega B potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di far slittare, a febbraio, la ripresa del torneo cadetto.