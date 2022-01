Calciomercato Reggina: Taibi conferma l’interesse per Iacoponi

Dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore su un possibile interessamento da parte della Reggina per Daniele Iacoponi, adesso arriva anche la conferma da parte di Massimo Taibi. Conttattato telefonicamente nel corso della nota trasmissione sportiva “Sportitalia Calciomercato“, il direttore sportivo amaranto ha dichiarato di aver effettuato un primo sondaggio con il procuratore Paolo Paloni.

Esterno offensivo classe 2002, in questa stagione Iacoponi ha collezionato 5 presenze fra campionato e Coppa Italia, con un assist messo a referto. Il Parma, società proprietaria del cartellino, potrebbe dunque decidere di girarlo in prestito secco fino a giugno e la la sua duttilità potrebbe far comodo al reparto offensivo della Reggina.

SANTO ROMEO