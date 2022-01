Reggina, possibile ritorno di Sounas? Cirillo fa chiarezza

Sounas e la Reggina, la Reggina e Sounas. Possibile ritorno di fiamma in casa amaranto, dove il nome del greco (che al Perugia, in questa stagione, ha giocato soltanto 26′) è finito nella lista delle potenziali idee di mercato del Club. Su un possibile arrivo in riva allo Stretto del centrocampista, ha parlato Bruno Cirillo, procuratore dello stesso nonché ex calciatore amaranto.

”Sì ne ho sentito parlare – si legge nell’edizione odierna de Il Quotidiano del Sud – ho letto qualcosa. Al momento, però, nulla di concreto. Il mercato inizierà oggi, se c’è un reale interessamento le società si faranno sentire, così come il calciatore. Non so cosa potrà accadere ma è meglio attendere. Per il momento nulla di vero”.