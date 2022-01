Reggina, si riparte con l’organico ridotto

Riprendono oggi gli allenamenti della Reggina dopo lo stop concesso per le festività. Ma al centro sportivo Sant’Agata l’organico a disposizione di Toscano non sarà al completo. Molti calciatori, infatti, come comunicato dalla società sono risultati positivi al Covid (in totale 18 componenti del gruppo squadra). La speranza è che la situazione possa tornare alla normalità in breve tempo anche perchè, ufficialmente, il ritorno del campionato è fissato per il 15 gennaio. Emergenza sanitaria permettendo.