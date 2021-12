Reggina, il 2021 in pillole: Montalto bomber, tre allenatori in panchina

In archivio il 2021. Per la Reggina un anno altalenante. Tre allenatori in panchina: prima Marco Baroni che ha guidato gli amaranto nel girone di ritorno della scorsa stagione, poi Alfredo Aglietti arrivato in estate ed, in ultimo, il ritorno di Domenico Toscano.

Adriano Montalto è il bomber della Reggina per il 2021 con 10 gol realizzati. La Reggina chiude il 2021 con 14 vittorie ( 8 Baroni, 6 Aglietti), 14 pareggi ( 9 Baroni, 4 Aglietti, 1 Toscano) e 12 sconfitte ( 5 Baroni, 7 Aglietti). Il 27 febbraio a Ferrara contro la Spal la vittoria più rotonda. Punteggio finale di 4 a 1 per gli amaranto. I poker subiti contro Frosinone ed Alessandria in casa e Benevento in trasferta, sono invece le sconfitte più pesanti del 2021.