Promozione B, la classifica dopo i recuperi: Gioiese di nuovo in vetta, balzo Bagnarese

La compagine viola sfrutta i due recuperi per tornare davanti a Brancaleone e Sporting; i tirrenici battono il Melicucco operando il sorpasso in classifica

Secondo recupero vincente consecutivo per la Gioiese, che dopo aver battuto il Caraffa 3-1 (vantaggio di Rechichi, pari ospite di Silvano, reti decisive di Clasadonte e Pietrantonio; risultato sub iudice per ricorso presentato dagli ospiti), espugna il “Pellicanò” di Bocale infliggendo un 2-0 al Borgo Grecanico con una rete per tempo realizzata dai bomber Sanchez e Spanò. La squadra di mister Nocera si riprende la testa della classifica con due lunghezze sul Brancaleone e tre sullo Sporting Catanzaro Lido. Nell’altro recupero, un gol di Dario Cotroneo è sufficiente alla Bagnarese per piegare il Melicucco, effettuando così il sorpasso in classifica proprio ai danni dei biancorossi e del Vallata del Torbido, le quali dovranno a loro volta recuperare lo scontro diretto.

Classifica

34 Gioiese

32 Brancaleone

31 Sporting CZ Lido

26 Capo Vaticano

23 Caraffa

23 San Giorgio

20 Cinquefrondese

17 Archi

17 Ravagnese

15 Borgo Grecanico

14 Africo

14 San Gaetano Catanoso

13 Bagnarese

12 Melicucco*

12 Vallata del Torbido*

3 Rombiolese

*una partita in meno