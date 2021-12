Calciomercato Reggina: almeno cinque calciatori in uscita

La Reggina in questa sessione invernale del calciomercato dovrà prima sfoltire la rosa, liberando alcune caselle over e poi potenziare l’organico con l’innesto di alcuni profili giovani. Tra i giocatori quasi certi di lasciare la maglia amaranto c’è Daniele Liotti. L’esterno mancino vorrebbe avere più spazio e minutaggio, su di lui è forte l’interesse del Cosenza che con il cambio di allenatore ha bisogno di un terzino sinistro. Ci provano anche Vicenza e Alessandria. Ormai fuori dai progetti tecnici e societari anche Jeremy Menez: il francese fuori dai convocati nelle ultime gare, potrebbe trasferirsi all’estero visto l’interesse di alcune società. Per la Reggina è in uscita. Da valutare anche le posizioni di alcuni calciatori che in questa prima parte stagione non hanno convinto per rendimento e costanza: tra questi Karim Laribi, Ivan Lakicevic e Vasco Regini. Da capire, inoltre, la posizione del portiere Alessandro Micai.