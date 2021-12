Serie B, la classifica dei rigori a favore:Â Como in testa, Reggina a quota 3

Il 2021 sta per volgere al termine e per le squadre di Serie B è già tempo dei primi bilanci. Con l’introduzione del Var nel calcio moderno, il numero di rigori assegnati in ogni singola partita o, più in generale, in una singola stagione, sono decisamente aumentati, ma quali sono le squadre che hanno ricevuto più penalty a favore nel girone d’andata della Serie B 2021/22?

In questa speciale graduatoria, la Reggina si colloca al quinto posto con 3 rigori assegnati, a pari merito con Ternana, Vicenza, Alessandria, Benevento, Crotone e Pordenone.

Prima posizione per il Como di mister Gattuso a quota 7, seguito da Pisa (6)e Cittadella (5). Chiudono la classifica Monza, Cosenza e Frosinone con un solo rigore assegnato.

Di seguito, la classifica completa:

Como 7

Pisa 6

Cittadella 5

Cremonese 4

Perugia 4

Ascoli 4

Ternana 3

Vicenza 3

Alessandria 3

Benevento 3

Crotone 3

Reggina 3

Pordenone 3

Spal 2

Lecce 2

Brescia 2

Frosinone 1

Cosenza 1

Monza 1