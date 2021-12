Calciomercato Reggina: Folorunsho e Cancellieri le prime idee per gli amaranto

Iniziano le manovre per il calciomercato invernale che aprirà ufficialmente i battenti il 3 gennaio. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta del Sud, le prime idee per rinforzare la rosa della Reggina andrebbero verso il reparto offensivo. Si tratta ancora di idee e non di trattative. Il primo nome “in lista non ha bisogno di presentazioni: Michael Folorunsho, giovane che con la Reggina ha disputato la sua migliore stagione della carriera, quella dello scorso anno, collezionando trenta presenze, sei gol e due assist” scrive Gazzetta del Sud. Il calciatore vorrebbe lasciare il Pordenone, il direttore sportivo Massimo Taibi ci proverà fino all’ultimo per riportare in amaranto il forte centrocampista. L’altro nome è quello del giovane Matteo Cancellieri, in forza all’ Hellas Verona.

fonte: Gazzetta del Sud