Reggina, posticipata la ripresa del campionato U17: rinviate le gare del 9 gennaio 2022

Arriva la comunicazione ufficiale: i giovani amaranto, così come le altre squadre del campionato Under 17, non scenderanno in campo domenica 9 gennaio 2022

La prima giornata del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, del quale fa parte anche la Reggina, non si giocherà il 9 gennaio 2022. Ufficiale il rinvio, così come si evince dalla nota emessa dalla Figc e riportata dal Club amaranto:

Reggina 1914 comunica che, come si evince dal comunicato ufficiale N° 068/Campionati Giovanili del 28/12/2021, il turno in programma domenica 9 gennaio 2022 del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B (1ª giornata di ritorno) è stato riprogrammato in data domenica 13 febbraio 2022.

Tale disposizione, derivante dall’attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e giunta in vista della ripresa delle attività dopo la sosta per le festività, tenuto conto dell’incremento del numero di contagi nella fascia di età giovanile, mira ad assicurare la tutela della salute di tutti i tesserati impegnati nei Campionati Giovanili Nazionali.

Al ritorno in campo, gli amaranto di mister Assumma saranno di scena a Terni.