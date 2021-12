Reggina, le statistiche: Cionek il piÃ¹ utilizzato, l’attacco fatica

Con il campionato fermo ancora a lungo, le statistiche possono essere utili per “leggere” la situazione attuale della Reggina. Uno dei dati più preoccupanti è quello relativo alle reti segnate, soltanto 16, che collocano l’attacco amaranto tra i peggiori della categoria. Il miglior marcatore resta Galabinov con 6 reti, ma il bulgaro non segna dalla sfida di Ottobre a Perugia. Il suo digiuno è di otto partite e 805 minuti. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta del Sud, “la Reggina è anche la squadra che manda meno calciatori a segno (solo sei: Galabinov, Montalto, Menez, Rivas, Hetemaj, Bellomo) in campionato”. “Il difensore centrale Thiago Cionek con 1615 minuti giocati è il calciatore con maggior minutaggio, seguito da Lorenzo Crisetig (1565) e Gianluca Di Chiara (1526)”.

fonte: Gazzetta del Sud