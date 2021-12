Calciomercato Reggina, da Cosenza: Liotti nel mirino dei silani

Manovre di calciomercato già iniziate. Secondo quanto riportato da CosenzaChannel, la società silana sarebbe vicina all’acquisto di Daniele Liotti, esterno sinistro in uscita dalla Reggina. Sarebbero in totale tre le squadre sulle tracce del giocatore calabrese, due di serie B e una di serie C, con il Cosenza in vantaggio. I rossoblù, con il cambio di allenatore ed il passaggio alla difesa a quattro, avrebbero necessità di un esterno mancino con caratteristiche simili a quelle di Liotti.