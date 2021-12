Reggina 1914 comunica che sono stati riscontrati altri due casi di positività al Covid-19 tra i componenti del gruppo squadra, per un totale di cinque soggetti positivi.

La situazione resta costantemente monitorata, nel pieno rispetto del protocollo medico-sanitario. L’intero gruppo squadra continua a trovarsi in isolamento domiciliare, in attesa del ciclo di tamponi molecolari già previsto per il 30 dicembre.