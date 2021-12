Serie A: Inter fuga, Milan insegue, Napoli rallenta

In archivio il girone d’andata del campionato di Serie A 2021-2022. L’Inter si laurea campione d’inverno con 46 punti in 19 partite, confermando quanto di buono ha fatto in stagione, prima con in panchina Antonio Conte ed ora con Simone Inzaghi. Conferme giungono anche dall’altra sponda di Milano, quella rossonera, che ha terminato la prima parte di campionato in seconda posizione. Rallenta vistosamente invece il Napoli dopo un inizio sprint, chiudendo l’anno solare con la terza sconfitta consecutiva in casa. Al momento sono queste tre le formazioni favorite per la conquista del tricolore. Ciò trova conferma osservando le quote scudetto pubblicate sui principali bookmakers. Nel dettaglio, ci sono nuovi siti di scommesse che attribuiscono all’Inter il ruolo di favorita, quotata vincente a 1.75. Segue il Milan a 5.50 e il Napoli a 6.50. Le quote dei portali di gaming rispecchiano fedelmente le rispettive posizioni in classifica.

Inter, i numeri del primato

L’Inter di Simone Inzaghi occupa il primo posto, un risultato meritato che si spiega nei numeri di questa stagione. In primo luogo le 49 reti realizzate nelle prime 19 giornate di Serie A, una media tra le più elevate di questi ultimi anni nella massima serie. La banda di Inzaghi ha inoltre eguagliato l’Inter del 1979: sei vittorie consecutive senza incassare nemmeno un goal. Un altro importante traguardo raggiunto dai nerazzurri, con Conte e Inzaghi in panchina, aver chiuso il 2021 da imbattuti a San Siro. Il bilancio casalingo infatti recita 19 successi e 2 pareggi. Infine da segnalare i 104 goal realizzati nel 2021, record di sempre nella storia dell’Inter.

Milan, la stagione della rinascita

Secondo posto in classifica al termine del girone d’andata. Una prima parte di campionato eccellente, una seconda con qualche difficoltà in più che ne hanno rallentato il cammino. Tutto sommato la stagione del Milan è più che positiva e lo speciale derby con l’Inter può continuare. Dopo tanto tempo i rossoneri sono tornati ai vertici della Serie A. La retroguardia si è rivelata tutto sommato affidabile, malgrado l’addio di Donnarumma. Il sostituto, il francese Maignan, si è dimostrato all’altezza. Purtroppo il lato negativo finora è stato il grave infortunio di Kjaer, out per la restante parte di stagione. Tomori, Calabria e Kalulu tra i migliori del pacchetto difensivo. In mezzo al campo, l’assoluta rivelazione della stagione è stato il giovane Tonali, tra i top nel ruolo per rendimento. Secondo attacco del campionato (40 reti), tutto sommato soddisfacenti le prestazioni di Ibrahimovic, Leao e Giroud. Ha sorpreso in positivo Messias, autore di una serie di buone prove quando è stato chiamato in causa.

Napoli, un sogno chiamato scudetto

Il Napoli ha iniziato il campionato con una striscia di vittorie che ha fatto sognare i tifosi. Bel gioco, tante reti e un’ottima solidità difensiva. Purtroppo per la banda Spalletti gli infortuni di Victor Osimhen e Kalidou Koulibaly si sono fatti sentire. A dicembre il rendimento in campionato è stato da zona retrocessione: una vittoria, un pareggio e ben tre sconfitte. Gli infortuni e le assenze, ultima quella di capitan Insigne positivo al Covid, hanno contribuito al calo di prestazioni. Con la Coppa d’Africa alle porte, urgono rimedi efficaci per Spalletti alla ripresa del campionato, per continuare ad essere competitivo con le prime della classe. Il dato più soddisfacente da cui ripartire sono i numeri della difesa: soltanto 14 reti subite nelle prime 19 partite, la migliore del torneo. La sosta di Natale giunge nel momento più opportuno, per staccare la spina e risollevare il morale a terra di tecnico e squadra.