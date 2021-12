Ultime News

Reggina 1914 comunica che sono stati riscontrati tre casi di positività al Covid-19 tra i componenti del gruppo squadra. Il club ha subito messo in atto le procedure previste dalla normativa vigente. I soggetti in questione,...

In archivio il girone d’andata del campionato di Serie A 2021-2022. L’Inter si laurea campione d’inverno con 46 punti in 19 partite, confermando quanto di buono ha fatto in stagione, prima con in panchina Antonio Conte ed...