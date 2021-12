Ultime News

Il Locri si aggiudica la trentesima edizione della Coppa Italia Dilettanti, la terza della propria storia. Superato per 3-1 il Città di Acri allo stadio “D’Ippolito” di Lamezia Terme. In un clima di festa e di grande...

Entro questa sera il Consiglio dei Ministri dovrebbe emanare nuove norme per fronteggiare l’emergenza Covid. Da quanto trapela, alcune novità potrebbero riguardare il pubblico negli stadi. Dovrebbe essere infatti inserito...

Al termine dell’Assemblea tenutasi in data odierna, i club di Lega B hanno deciso per il rinvio delle prossime due giornate di campionato. Una decisione presa al fine di fronteggiare l’emergenza Covid, “a tutela...

Reggina

Assemblea di Lega Serie B in videoconferenza. Tutte le società presenti. In apertura intervento del nuovo presidente della Commissione medico scientifica della Lega Serie B, e membro della Struttura commissariale di supporto per...