Reggina, Taibi in vista dell’Assemblea di Lega: ”Siamo per la linea della chiarezza”

Rinvio o regolare disputa delle ultime due giornate del 2021? La Serie B piomba nuovamente nell’incubo Covid, tra le diverse positività emerse nei vari Club e le prime gare rinviate a data da destinarsi. Da qui, l’esigenza della Lega stessa di convocare un’Assemblea ‘con carattere d’urgenza in ragione della necessità di assumere tempestive determinazioni in riferimento alla gestione delle gare a fronte dell’emergenza COVID-19′.

A riguardo, ha espresso il proprio pensiero il ds della Reggina, Massimo Taibi, il quale ha parlato della linea che adotterà il Club amaranto ai microfoni dei colleghi di PianetaSerieB. “Stiamo vivendo una pandemia a livello mondiale – ha detto il direttore sportivo – la situazione è chiaramente contorta. Ho letto questa mattina le dichiarazioni del presidente del Lecce, mi dico completamente d’accordo con lui. La priorità è la salute e dobbiamo fare tutto il possibile per salvaguardarla”.

”La società Reggina – continua – è per la linea della chiarezza. Noi in Assemblea ascolteremo tutti e faremo le nostre valutazioni. Individueremo una figura da mandare in Lega a rappresentarci. Sarebbe azzardato, in questo momento, dire da che parte stiamo. Durante l’incontro gli spunti saranno tanti. In questo momento non abbiamo una posizione chiara. Attualmente, oltre alla salute, è indispensabile individuare una via omogenea da percorrere, che non favorisca e sfavorisca nessuno.”